Do wypadku doszło w Ostrowcu Św. na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Zagłoby. Karetka pogotowia zderzyła się tam z samochodem osobowym.

"Przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach"

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 59-letni mężczyzna kierujący osobowym volvo uderzył w karetkę pogotowia, która przejeżdżała przez skrzyżowanie na sygnałach. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe, które mają na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego zdarzenia – powiedział kom. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.

Policjantka dodała, że 62-letnia pasażerka volvo i trzej sanitariusze zostali zabrani do szpitala z obrażeniami nie zagrażającymi ich życiu. Obaj kierowcy byli trzeźwi.