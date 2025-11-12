Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował PAP w środę po południu, że sąd zdecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu Michała G. – zgodnie z wnioskiem prokuratora.

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie postawiła 17-letniemu Michałowi G. zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, na skutek którego zginęły dwie nastolatki – 16- i 17-letnie znajome chłopaka. Podejrzany po wypadku miał 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Areszt dla 17-latka po wypadku w Kurowie. Nie żyją dwie jego koleżanki

Prokurator Duszyński powiedział PAP, że Michał G. niedawno skończył 17 lat i jak każdy odpowiada na zasadach kodeksu karnego.

Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia – podał prokurator Duszyński i zaznaczył, że z treści wyjaśnień wynika, ile i jakiego rodzaju alkoholu wypił G.

W nocy 11 listopada 16-latka i 17-latka przebywały u G. w mieszkaniu. Michał G. bez wiedzy rodziców wziął kluczyki od samochodu. W Kurowie auto, którym kierował, zjechało z jezdni i rozbiło się na przydrożnym drzewie. Kiedy doszło do wypadku, Michał G. wezwał pomoc i próbował reanimować poszkodowane.

Podejrzany nastolatek wyraził skruchę i żałuje tego, co się stało – dodał prokurator Duszyński. Śledczy nadal czekają na dokładne wyniki badania krwi Michała G.

Prokurator złożył w środę wniosek o tymczasowe aresztowanie nastolatka. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 11 listopada około godziny 2.30 w Kurowie w gm. Choczewo.

Aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie powiedziała PAP, że – jak wynika ze wstępnych ustaleń – 17-letni kierujący volkswagenem passatem (bez uprawnień) z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo.

Na skutek wypadku zginęły dwie nastolatki w wieku 17 i 16 lat. Po hospitalizacji od wczorajszego dnia nastolatek jest zatrzymany. Miał uraz ręki – dodała asp. Pruchniak.