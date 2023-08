Okres PRL-u to czas charakterystyczny dla polskiej kultury XX wieku. To właśnie wtedy powstały pierwsze polskie seriale, a także kultowe piosenki i filmy. Wiele z nich pamiętamy do dziś. Jak dobrze znasz hity PRL-u? Przekonaj się sam, rozwiązując ten quiz.

0/10 Serial "Czterej pancerni i pies” to historia załogi czołgu. Jaka była jego nazwa? Rudy 102 Ruda 102 Marusia 0/10 Kto zagrał Walusia Kwiczoła w "Janosiku”? Janusz Bukowski Bogusz Bilewski Mieczysław Czechowicz 0/10 Główny bohater "Stawki większej niż życie” to: Hans Kloss Hermann Brunner Hans Stadtke 0/10 W którym roku powstał film "Sami swoi”? 1965 1967 1986 0/10 "Miś” to polski film, którego reżyserem jest Stanisław Bareja. Jest to film: komediowy sensacyjny przygodowy 0/10 Gdzie kręcono serial "Wakacje z duchami” Na zamku w Gołuchowie Na zamku w Mosznej Na zamku w Niedzicy 0/10 Główni bohaterowie serialu "Wojna domowa” to: Anula i Paweł Irena i Henryk Zofia i Paweł 0/10 Gdy w Polsce trał PRL, na światowej scenie debiutowały takie zespoły jak: ABBA i Boney M Ich Troje Coldplay i The Killers 0/10 Reżyserem serialu "Zmiennicy” był: Stanisław Bareja Mieczysław Bareja Daniel Kozakiewicz 0/10 Aktorka, która wcieliła się w rolę "kobiety pracującej” w serialu "Czterdziestolatek”, to: Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Grażyna Woźniak Twój wynik