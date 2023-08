Czy potrafisz zrozumieć, dlaczego ktoś mógłby "postawić wszystko na jedną kartę" lub "rzucać perły przed wieprze"? Czy wiesz, co oznacza "włożyć rękę w ogień za kogoś" lub "postawić kreskę"? Jeśli tak, to świetnie! Jeśli nie, to nie ma sprawy - nasz QUIZ jest tu po to, aby Cię nauczyć.

0/8 Co oznacza "stawiać wszystko na jedną kartę"? Ryzykować dużo lub postawić wszystkie dostępne zasoby na jednym elemencie lub decyzji, z nadzieją na osiągnięcie sukcesu, ale przy dużym ryzyku porażki. Myśleć, że istnieje magiczna karta, która przynosi szczęście i sukces w każdej sytuacji 0/8 Co oznacza "rzucać perły przed wieprze"? Dawać cenne przedmioty wieprzom w nadziei, że one je docenią Dawać coś cennego komuś, kto nie jest w stanie tego docenić, oferować komuś niegodnemu prezentów jakieś wspaniałe dary. 0/8 Co oznacza "wchodzić w paradę"? wchodzić w miejsce, gdzie odbywa się parada, aby poczuć się bardziej radosnym i inspirującym. psuć komuś szyki 0/8 Co oznacza "postawić na czymś (kimś) krzyżyk"? coś jest skończone, ktoś lub coś uznane za przegrane, całkowicie pokonane - zakończone nakreślić znak na ziemi, aby wyznaczyć granicę pomiędzy dwoma obszarami. 0/8 Co oznacza "strzelać focha"? być obrażonym, wyrażać negatywne emocje w sposób nadmierny lub nieuzasadniony. strzelać z kuszy do ptaków, aby zająć się hobby na świeżym powietrzu. 0/8 Co oznacz "wylać dziecko z kąpielą"? odrzucać coś wartościowego wraz z tym, co jest mniej wartościowe lub nieistotne podczas kąpieli dziecko zostało wyjęte z wody w taki sposób, żeby go nie zachlapać 0/8 Co oznacza "rzucać pieniądze w błoto"? marnować pieniądze na rzeczy, które są bezużyteczne, nieefektywne lub niepotrzebne ktoś ostrożnie inwestuje swoje pieniądze, starając się wybierać tylko najbardziej obiecujące i bezpieczne możliwości 0/8 Co oznacza "iść pod prąd"? podążać za innymi, próbując dostosować się do dominującej tendencji zachowywać się inaczej lub sprzeciwiać się panującym normom lub oczekiwaniom społecznym. Twój wynik