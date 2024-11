11 listopada to dla wszystkich Polaków wyjątkowa data, dzień, w którym celebrujemy odzyskanie niepodległości. To moment, w którym wspominamy tych, którzy walczyli o wolną Polskę, tych, którzy poświęcili swoje życie dla naszej ojczyzny. Ten quiz to nie tylko test wiedzy, ale także okazja do pogłębienia swojej znajomości historii Polski. Przygotowaliśmy dla ciebie 11 pytań, które pozwolą ci sprawdzić, jak dobrze znasz wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, postaci, które odegrały w nich kluczową rolę, oraz symbole narodowe, które towarzyszą nam po dziś dzień. Powodzenia!

