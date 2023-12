Warszawskie zoo przypomina, że dla zwierząt okres sylwestrowy to często czas ogromnego stresu. Podczas wybuchów sztucznych ogni i petard zwierzęta wpadają w panikę i mogą zrobić sobie krzywdę. Dzikie ptaki, słysząc przerażający dźwięk w środku nocy, zrywają się w panice do lotu. Hałas fajerwerków powoduje stres u zwierzyny leśnej. "Zwierzęta traktują huk jak stan wysokiego zagrożenia co dodatkowo naraża je na zbędny wydatek energetyczny, zwłaszcza zimą przy ograniczonej bazie pokarmowej" - napisało.

"Dlatego, dołącz do naszej inicjatywy i NIE STRZELAJ W SYLWESTRA, nie kupuj sztucznych ogni i petard, a pieniądze przeznaczone na ich zakup wydaj na coś przyjemnego i pożytecznego. Wybór należy do Ciebie" - czytamy.

O niestrzelanie apelują też stołeczni radni

Warszawskie zoo zamieściło też stanowisko Komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy, w którym radni również apelują, by nie używać fajerwerków i innych środków pirotechnicznych w trakcie sylwestrowej zabawy.

"W trosce o bezpieczeństwo zwierząt domowych i dzikich Komisja Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy ponownie apeluje i zachęca wszystkich warszawiaków do nieużywania materiałów pirotechnicznych takich jak petardy i fajerwerki" - apelują stołeczni radni.

I dodali: "Apelujemy również do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich warszawiaków o szczególną pomoc w tym okresie kotom wolno żyjącym. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, gdzie koty będą mogły się skryć w bezpiecznym i ciepłym miejscu".

W komunikacie zwrócono również uwagę na odpowiednie zabezpieczenie i oznakowane zwierząt domowych w postaci czipa czy adresatki oraz o nie spuszczanie w tym okresie psów ze smyczy.

Zaznaczono też, że mieszkańcy mogą zgłosić przypadek znalezienia zagubionego zwierzęcia do Straży Miejskiej. "Funkcjonariusze odwożą zaczipowane czworonogi pod przypisany adres właściciela. Ekopatrol przekazuje też zwierzęta do specjalistycznych placówek, takich jak Schronisko Na Paluchu, ośrodek CITES i Ptasi Azyl działające przy warszawskim zoo, a także lecznic weterynaryjnych. Zdarzenia wymagające interwencji Ekopatrolu należy zgłaszać na numer alarmowy 986" - dodano.