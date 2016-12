- Jestem patriotką, to znaczy, że losy Polski, wspólnoty Polaków i Europy mnie obchodzą. Nie chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji, że muszę uciekać z mojego kraju, co już mi się raz zdarzyło. Byłam na emigracji politycznej i wiem, czym to pachnie i czym to grozi - powiedziała Agnieszka Holland w TVN24.

- Jarosław Kaczyński nie liczy się z nikim i z niczym, nie jest człowiekiem koncyliacji i dialogu, zrozumienia demokracji, szanowania mniejszości, widzenia dobra wspólnego, widzenia dobra Polski w szerszej, bardziej globalnej perspektywie. Kaczyński po prostu idzie na rympał i egzekwuje tę władzę, łamiąc konstytucję nieustannie, łamiąc wszystkie procedury i łamiąc szacunek do obywateli. Znaleźliśmy się na wirażu, polska demokracja się wykoleiła, a może wykoleić się jeszcze suwerenność. Jarosław Kaczyński jest pierwszym przywódcą europejskim, który zaprowadza kraj od demokracji do autorytaryzmu - dodała Holland.