Wypadki z udziałem motocyklistów

Policja publikuje zatrważające statystyki. Jak wyniki z danych Komendy Głównej, od 1 stycznia do 5 maja 2024 r. doszło ogółem do 459 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęły w nich aż 53 osoby, a 484 zostały ranne.

W długi majowy weekend zginęło 7 motocyklistów. Według wstępnych ustaleń policjantów w większości przypadków miała tu znaczenie nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków panujących na drodze.

"Skłania to do refleksji, iż użytkownicy samochodów i motocykli muszą od nowa przyzwyczaić się do swojej obecności na drodze" – podkreślono w komunikacie policji.

"Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami" – wyliczają funkcjonariusze.

Policja apeluje o ostrożność na drogach

Policjanci przypominają, że jazda z odpowiednią prędkością pozwoli na reakcję adekwatną do sytuacji.

"Wystarczy, że na drodze będzie piach lub rozlana ciecz, a opanowanie motocykla może być trudne, nawet dla doświadczonego kierowcy (...). Kierowców samochodów uczulamy na obecność na drodze zwiększonej ilości jednośladów. Odruch uważnego zerkania w lusterka jest bardzo istotny szczególnie podczas manewru zmiany pasa ruchu czy skrętu. To kluczowy element warunkujący bezpieczeństwo na drodze" – zaapelowała policja.