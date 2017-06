Radio RMF FM podało w poniedziałek, że minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oświadczył, iż oczekuje wyjaśnień od prezydenta w sprawie opóźniania wręczania nominacji ambasadorskich kandydatom pozytywnie zaopiniowanym przez parlament. Na biurku pana prezydenta jest wiele nominacji, wielu kandydatów, których można by wysłać. Oczekuję wyjaśnień, o co chodzi, jakie zarzuty, jakie problemy stawia się tym kandydatom, ewentualnie centrali MSZ - mówił Waszczykowski.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ocenił w środę w Onet.pl., że wypowiedź ministra Waszczykowskiego jest "smutna podwójnie". Smutna z tego względu, że nie odpowiadała prawdzie, bo tutaj nie było żadnych przestojów ze strony Kancelarii (...) Smutne było to, że wysoki - ale jednak znacznie niższy rangą - urzędnik zwraca się w ten sposób do głowy państwa - powiedział szef BBN.

Dobrze byłoby, gdyby pan minister jednak w jakiś sposób wytłumaczył to zachowanie wobec pana prezydenta, bo to jest rzecz niedopuszczalna, prezydent jest głową państwa, jest najwyższym przedstawicielem państwa i jego mandat do realizacji polityki zagranicznej jest - przy całym szacunku dla ministra - znacznie istotniejszy niż ministra spraw zagranicznych - powiedział szef BBN.

Pytany o to, czy minister Waszczykowski "dostał reprymendę" od Kancelarii Prezydenta, Soloch odparł, że "była reakcja ministra Szczerskiego". Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski ocenił we wtorek w Polskim Radiu wypowiedź ministra Waszczykowskiego jako szkodliwą i gorszącą. Jak dodał, przynosi ona "zgorszenie w środowisku dobrej zmiany i ona nigdy nie powinna była paść".

W Monitorze Polskim opublikowano we wtorek siedem postanowień prezydenta Andrzeja Dudy ws. mianowania ambasadorów - m.in. przy NATO, w Kanadzie i Tajlandii.

Opublikowane zostały postanowienia prezydenta ws.: mianowania Marka Ziółkowskiego na ambasadora przy NATO (postanowienie z 17 maja), Andrzeja Kurnickiego na ambasadora RP w Kanadzie, Piotra Ostaszewskiego na ambasadora w Republice Korei, Zbigniewa Gniatkowskiego w Niezależnym Państwie Samoa (te trzy postanowienia są z 18 maja), Waldemara Dubaniowskiego na ambasadora w Królestwie Tajlandii, a także na ambasadora w Republice Związku Mjanmy, w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej oraz w Królestwie Kambodży (oba postanowienia z 29 maja), Andrzeja Kanthaka na ambasadora w Republice Mozambiku.