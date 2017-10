Zapytany w Radiu Wnet, czy wie, jaka będzie rekonstrukcja rządu, Terlecki powiedział, że słyszy się o tym bardzo dużo w przestrzeni medialnej. - Z konieczności musimy się jakby uodpornić na dociekania dziennikarzy czy komentatorów, no i uodporniliśmy się przez ten czas, więc spokojnie mówimy, że rekonstrukcja będzie wtedy, gdy będzie - dodał.

- Przyjąłem pewien sposób postępowania wobec tej narastającej fali plotek. Nie możemy pozwolić na to, żeby nas łapano za słowo, np. jak powiem, że minister od papierów wartościowych - nie wiem, czy jest taki minister, szukam takiego przykładu, który by wyglądał absurdalnie - jest źle oceniany i to natychmiast wywoła falę komentarzy, że w tym właśnie resorcie szykuje się jakaś zmiana. Zmiany jakieś będą, ale będzie o nich wiadomo, wtedy kiedy nastąpią - podkreślił polityk PiS.