Najpierw Telewizja wPolsce24 oskarżyła Republikę, że ta celowo przedłużyła wywiad z Karolem Nawrockim, aby spóźnił się do ich studia. "O 21:00 miał w wPolsce24 wystąpić Karol Nawrocki. Niestety, wywiad się opóźni, ponieważ w konkurencyjnej stacji ktoś postanowił przeciągnąć (pewnie niechcący) rozmowę trwającą zwykle 25 minut do ponad godziny" - napisał na X dziennikarz Konrad Hryszkiewicz.

Oliwy do ognia dodał także dziennikarz wPolsce24 Marcin Wikło. "Mimo sabotażu Telewizji Republika, mieniącej się patriotyczną i po próbie spalenia kandydata, który jest na miejscu tego, kogo oni chcieli poprzeć - dr Karol Nawrocki jest już w programie #PolskaWybiera w telewizji wPolsce24. Inny poziom rozmowy, prowadzą Marta Kielczyk i Michał Adamczyk" - napisał.

Wywiad z Nawrockim miał się rozpocząć w telewizji wPolsce24 początkowo o godz. 20:15. Zaczął się jednak po 21. W Telewizji Republika wywiad z Nawrockim rozpoczął się o 19:45, przeprowadzała go Danuta Holecka.

Dziwne ataki na PiS w prawicowej telewizji

To nie koniec zamieszania. W Telewizji Republika doszło do dziwnej sytuacji. Joanna Lichocka, dawniej dziennikarka, obecnie posłanka PiS, niespodziewanie zaatakowała stację. Telewizja Republika super ważna sprawa, ale najważniejsze jest to, żeby Karol Nawrocki mógł być prezydentem. Do tego są potrzebne pieniądze na kampanię. Ja się trochę dziwię, że Telewizja Republika pokazuje tylko swoje konto, a nie informuje o tej wielkiej zbiórce, która powinna nastąpić -powiedziała.

Zaskoczył również szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, który nagle zaatakował PiS. Stwierdził, że partia Kaczyńskiego "nie rozumie, na czym polega rynek medialny". Według niego PiS nie docenia Telewizji Republika, która osiągnęła masową popularność. To skarb, jaki prawa strona dostała za darmo. Bo bardzo niewiele w tej sprawie zrobiono, a czasem nawet bardzo przeszkadzano. I jeżeli ktoś nie potrafi docenić tego skarbu, to jest niewiarygodnie głupi. W takim razie powinien zająć się czymś innym niż polityką - oznajmił Sakiewicz.

