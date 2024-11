Andrzej Duda podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Armenii w Pałacu Prezydenckim w Erywaniu powiedział, że cieszy się z przedstawienia "najważniejszych kandydatów" w wyborach prezydenckich. Zaczął wymieniać po kolei nazwiska zgłoszonych kandydatów, ale zaciął się przy kandydacie PiS.

Andrzej Duda rozbawiony

Ci najważniejszy kandydaci już się nam zarysowali i mamy ich. Koalicja Obywatelska przedstawiła swojego kandydata, pana Rafała Trzaskowskiego. Prawo i Sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego, pana.., pana doktora Karola Nawrockiego - mówił Andrzej Duda. Musiał popatrzeć na kartkę, aby przypomnieć sobie dane nazwisko kandydata PiS. Nie speszyło go to jednak, był rozbawiony całą sytuacją.

O Karolu Nawrockim powiedział, że "bardzo ciekawy kandydat". Jeśli chodzi o podejście do spraw historycznych i państwowych to jest bliski mojemu sercu - stwierdził.

Do tej sytuacji odniósł się sam Nawrocki. Nie widziałem tego momentu zawahania pana prezydenta. Myślę, że kwestia rozpoznawalności (...) będzie zmieniać się każdego dnia. Nie chodzi o to, aby być szczególnie rozpoznawalnym na tym etapie, ale by być rozpoznanym jako osoba, która jest gotowa reprezentować obywateli RP - stwierdził kandydat na prezydenta.

Kandydaci w wyborach na prezydenta

Karol Nawrocki zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim z KO. Swój start w wyborach zapowiedzieli także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji i Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Lewica głosi swoją kandydatkę w grudniu.

