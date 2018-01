Sejm w środę zdecydował, że obywatelski projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", zakładający liberalizację obowiązujących przepisów ws. aborcji, nie będzie procedowany.

W głosowaniu w tej sprawie nie wzięło udziału 10 posłów Nowoczesnej: Adam Cyrański, Barbara Dolniak, Paweł Kobyliński, Jerzy Meysztowicz, Mirosław Pampuch, Marek Ruciński, Marek Sowa, Elżbieta Stępień, Krzysztof Truskolaski i Kornelia Wróblewska.

W szeregach partii, zachowanie 10 posłów wzbudziło kontrowersje. Scheuring-Wielgus komentując środowe głosowanie stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że było ono "absolutnym skandalem". Tak zwyczajnie, po ludzku, powinnam przeklnąć i to bardzo soczyście. Nie zrobię tego, bo jestem w Sejmie, powiem to delikatnie: jestem po prostu wkurzona, zawiedziona i rozczarowana - mówiła.

Posłanka Nowoczesnej była pytana, czy po środowych głosowaniach pozostanie w partii i klubie Nowoczesnej. Nigdy nie podejmuję decyzji pod wpływem emocji, te emocje mną targają od wczoraj, zobaczymy - oświadczyła.

Scheuring-Wielgus zaznaczyła, że największy żal w tej sprawie ma do Nowoczesnej. Dopytywana, czy posłom grożą konsekwencje, oceniła, że kara nie powinna dotyczyć pojedynczych posłów, a całej partii. To, że zabrakło 9 głosów, to jest wina opozycji i trzeba wziąć za to odpowiedzialność - stwierdziła.

Posłanka poinformowała, że w Nowoczesnej w tej sprawie nie było dyscypliny. U nas była rozmowa, właściwie to nie była rozmowa, to jest, uważam, zaniedbanie prezydium - stwierdziła.

Chyba dla mnie coś się wczoraj skończyło, tak myślę. Wiara w partie opozycyjne - dodała Scheuring-Wielgus.

Nieoficjalnie: Troje posłów Nowoczesnej zagroziło odejściem z klubu

Posłowie Paulina Hennig-Kloska, Adam Szłapka oraz Joanna Scheuring-Wielgus podczas czwartkowego posiedzenia klubu Nowoczesnej zagrozili odejściem z klubu w związku ze środowym głosowaniem nad projektem liberalizującym prawo aborcyjne - dowiedziała się PAP nieoficjalnie od uczestników posiedzenia.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała PAP po głosowaniu: To błąd, że część posłów Nowoczesnej nie wzięła udziału w głosowaniu nad projektem. Dodała, że będzie rozmawiała z posłami, który nie wzięli udziału w głosowaniu.

W środę po głosowaniach Szłapka napisał na Twitterze: Obowiązkiem opozycji było zagłosowanie za skierowaniem projektu #RatujmyKobiety do komisji. Jestem zawiedziony postawą moich kolegów.

Jestem rozczarowana postawą posłów...to delikatnie powiedziane. @RatujmyKobiety dziękuje za wasze zaangażowanie. @barbaraanowacka dziękuje za merytoryczne wystąpienia - tak sprawę skomentowała z kolei Scheuring-Wielgus.