Poseł PiS Stanisław Piotrowicz spotkał się w niedzielę z mieszkańcami miejscowości Koziegłowy. Jedna z jego uczestniczek stwierdziła, że przekaz TVP INFO razi jej inteligencję.

Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą uważać, że przekaz razi ludzi inteligentnych, bo tak odbieram te sformułowania. Ale trzeba wiedzieć, że ten przekaz winien trafić do wszystkich, do możliwie jak najszerszej ilości Polaków - tłumaczył podczas spotkania Stanisław Piotrowicz, cytowany przez portal wPolityce.pl.

Jestem pełen uznania dla tego, co czyni TVP Info. Przeciwstawia się potężnemu kapitałowi zagranicznemu - tłumaczy poseł Piotrowicz., odpowiadając na zarzuty, że jego wypowiedź można potraktować jako przyznanie, że TVP Info to telewizja propagandowa.

Stwierdził, iż chodziło mu o to, że po prostu przekaz każdej telewizji musi być w pewien sposób uproszczony, z uwagi na to, że jest kierowany do widza masowego.