Prezydent podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji święta Konstytucji 3 Maja, podkreślił że "mamy wyjątkowy rok, rok stulecia odzyskania niepodległości, rok absolutnie szczególny". - Jestem przekonany, że także, i w tym sensie symbolicznym, dla każdego z nas niezwykle ważny - powiedział Andrzej Duda.

- Dziś zapowiadam, że w przewidzianym ustawą o referendum ogólnokrajowym terminie, złożę w Senacie odpowiedni projekt postanowienia prezydenta, czyli wniosek o przeprowadzenie referendum, którego data będzie określona na 10 i 11 listopada 2018 r. - zapowiedział prezydent.

- To właśnie w tym roku, powinniśmy na te wielkie pytania, dotyczące przyszłości Rzeczypospolitej odpowiedzieć. Chciałbym i złożę w Senacie stosowny wniosek, aby referendum konsultacyjne ws. konstytucji - gdzie wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski, co do tego, czego chcą i czy chcą - odbyło się w tych wielkich listopadowych datach - 10 i 11 listopada tego roku - zapowiedział prezydent.

- Apeluję do państwa o obecność na tym referendum, proszę, abyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie - powiedział Andrzej Duda do zgromadzonych na Placu Zamkowym.