Dymisja została przyjęta przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wkrótce poznacie państwo następcę - powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska podczas briefingu prasowego. Ona również przekazała, że powody dymisji Jurgiela są "osobiste". Dopytywana co to oznacza konkretnie, Kopcińska poprosiła, by uszanować decyzję Jurgiela. Przez dwa i pół roku miał wiele zadań trudnych, bo jak państwo wiecie, wiele w obszarze rolnictwa (jest) również zadań naprawdę stanowiących poważne wyzwanie dla rządu. Minister Jurgiel dzielnie pomagał rolnikom - powiedziała rzeczniczka rządu.

Krzysztof Jurgiel był ministrem od 16 listopada 2015 r. w rządzie Beaty Szydło, a następnie Mateusza Morawieckiego. W poprzedniej kadencji Sejmu pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa. W latach 2006-2007 był szefem resortu rolnictwa.

Rozpoczynając pracę w ministerstwie rolnictwa Jurgiel oceniał, że najważniejsze zadania resortu to wzrost liczby ubezpieczających się rolników, zahamowanie spekulacji ziemią rolną, przygotowanie stanowiska do negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa, który m.in. miał polegać na wyrównaniu poziomu życia na wsi i w mieście.