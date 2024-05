W rankingu uwzględniono kategorie takie jak równość, zakaz dyskryminacji, przestępstwa z nienawiści, mowa nienawiści, uzgodnienie płci, integralność cielesna, wolności obywatelskie i prawo do azylu.

Homofobia w UE. Polska góruje

Polska otrzymała 0 punktów w trzech kategoriach: rodzina, przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści oraz integralność cielesna osób interpłciowych. Przed Polską znalazły się np. Rumunia i Bułgaria.

Jest to wynik braku ochrony dla społeczności LGBT oraz osób doświadczających nienawiści fizycznej i psychicznej.

Kto na czele?

Co ciekawe, Malta zajęła pierwsze miejsce w rankingu, a Islandia i Belgia znalazły się na podium. Te kraje wyróżniają się wysokim poziomem akceptacji i ochrony praw osób LGBT.

Czym jest ILGA-Europe "Rainbow Map"

Jest to roczne narzędzie organizacji ILGA-Europe, które składa się z tzn. Mapy Tęczy oraz Indeksu. Od 2009 roku ILGA-Europe publikuje Rainbow Map i Index, aby przedstawić sytuację prawno-polityczną osób LGBTI w Europie. Mapa Tęczy to ranking 49 krajów europejskich pod względem ich praktyk prawnych i politycznych wobec osób LGBTI. Ocenia się je w skali od 0 do 100 proc. Mapa uwzględnia 74 kryteria podzielone na siedem kategorii tematycznych: równość i niestosowanie dyskryminacji; rodzina; przestępstwa nienawiści i mowa nienawiści; prawne uznanie płci; integralność cielesna osób interseksualnych; przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego; i azyl. Mapa i Indeks mają na celu zilustrowanie sytuacji prawno-politycznej osób LGBTI w Europie oraz zachęcenie do dalszych działań na rzecz równości i ochrony praw człowieka.