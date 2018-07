Redakcja Dziennik.pl

W lipcowym sondażu zaufanie do Dudy wyraziło 68 proc. respondentów CBOS, nieufność co piąty pytany (20 proc.).

Na drugim miejscu wśród polityków obdarzanych największym zaufaniem znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Zaufanie doń deklarowało 57 proc., nieufność 21 proc. ankietowanych.

Byłej premier Beacie Szydło, obecnie wicepremier ds. społecznych, ufało w lipcu 49 proc. badanych, 34 proc. wyraziło nieufność.

Paweł Kukiz uzyskał 48 proc. głosów wyrażających zaufanie; nieufność wobec lidera Kukiz’15 zadeklarowało 21 proc. uczestników sondażu.

Największą nieufność budzili w lipcu – tak jak w poprzednich badaniach – szefowie PiS i PO. Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufało 39 proc., nie ufało 44 proc. pytanych. Zaufanie do Schetyny wyraziło 23 proc. nieufność 43 proc. ankietowanych.

Ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu ufało 43 proc. nie ufało 34 proc. pytanych przez CBOS. Szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi ufało 38 proc., a nie ufało 24 proc. ankietowanych. Prawie jednakowo rozłożyły się oceny szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego – ufało mu 19 proc. nie ufało 18 proc. ankietowanych.

Prawie jedna trzecia – 32 proc. – wyraziła zaufanie do wicepremiera Jarosława Gowina, a nieufność 28 procent.

Minister rodziny Elżbieta Rafalska cieszyła się zaufaniem 37 proc. respondentów CBOS, nieufnością obdarzało ją 19 proc. ankietowanych.

Prezesowi PSL Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi ufało 29 proc., nie ufało 13 proc. badanych.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński miał zaufanie 23 proc. uczestników sondażu, niemal tyle samo – 22 proc. – wyraziło do niego brak zaufania. Ponad jednej trzeciej (35 proc.) był nieznany.

Marszałkowi drugiej izby Stanisławowi Karczewskiemu ufało 24 proc., nie ufało 17 proc. pytanych, przy czym 42 proc. przyznało, że nie zna tego polityka.

Wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu ufało 22 proc., nie ufało 20 proc. pytanych.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zyskał zaufanie 19 proc. i nieufność 9 proc. respondentów, ponad połowie – 56 proc. – szef dyplomacji był nieznany.

Przewodniczącemu SLD Włodzimierzowi Czarzastemu ufało 16 proc., nie ufało 17 proc. ankietowanych.

Ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu ufało 13 proc., nie ufało 7 proc., przy czym należał on do polityków najmniej znanych uczestnikom badania - nie znało go 66 proc. badanych. CBOS spytało także o opinię o wiceministrze spraw zagranicznych Konradzie Szymańskim w związku z jego niedawnym wystąpieniem na forum unijnej Rady ds. Ogólnych. Dwie trzecie (66 proc.) ankietowanych nie znało Szymańskiego; zaufanie deklarowało 15 proc., a nieufność 8 proc. badanych.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 28 czerwca-5 lipca na 952-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.