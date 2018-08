Redakcja Dziennik.pl

Dziennikarze RMF FM dotarli do kosztów przygotowań do prezydenckiego referendum. 10o tys. złotych poszło na 37 konferencji, na których pracowano nad pytaniami. 180 tys. złotych kosztowała impreza na Stadionie Narodowym, 330 tys. złotych wydano na promocję w mediach i ulotki. Pieniądze wydano też na delegacje pracowników KPRP, jednak te - jak wyjaśniają rozgłośni urzędnicy prezydenta - zostały wliczone do ogólnej puli wydatków.

Projekt postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w dniach 10-11 listopada 2018 roku dotyczącego zmian w konstytucji został odrzucony przes Senat. W prezydenckim projekcie postanowienia ws. referendum, było 10 pytań, m.in. o to, czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu. Wśród pytań są też te o konstytucyjne zagwarantowanie nienaruszalności praw rodziny do świadczeń z programu 500 plus, prawa do emerytury nabywanego w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Prezydent chce też spytać w referendum obywateli czy są za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP: w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy), w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny), czy za połączeniem obu systemów (system mieszany).