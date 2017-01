Nicola Sturgeon podkreśliła ponadto, że Szkoci nie zagłosowali w referendum za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od czasu gdy większość Brytyjczyków podjęła decyzję o Brexicie, premier autonomicznego szkockiego rządu przedstawiła rządowi May serię projektów uwzględniających stanowisko Szkocji.

Choć trwają dyskusje na temat tych projektów i choć pani premier powtórzyła dziś swoją obietnicę, że należycie rozważy nasz plan, nie mieliśmy jeszcze dowodów, by głos Szkocji był słyszany lub nasze interesy były brane pod uwagę - powiedziała Sturgeon.

Dodała: brytyjski rząd nie może pozwolić na wykluczenie nas (Szkocji) z UE oraz ze wspólnego rynku, nie biorąc pod uwagę wpływu na naszą gospodarkę, pracę, poziom życia i naszą reputację otwartego, tolerancyjnego kraju oraz nie dając Szkocji możliwości wyboru między tym a inną przyszłością. Swoimi dzisiejszymi komentarzami pani premier jedynie udało się uczynić tę (drugą) opcję bardziej prawdopodobną - oceniła Sturgeon. Jej zdaniem Szkoci teraz chętniej wybiorą niepodległość.

Wcześniej we wtorek May wygłosiła przemówienie, w którym przedstawiła swój plan dotyczący Brexitu i przyszłości Wielkiej Brytanii po wyjściu z UE. Według jej zapowiedzi jedną z kluczowych zasad, które będą przyświecać brytyjskiemu rządowi w trakcie negocjacji z Brukselą, będzie zachowanie spójności Zjednoczonego Królestwa i wspólnego podejścia krajów wchodzących w jego skład, w tym Szkocji. Zapowiedziała także, że będzie chciała zawrzeć nowe porozumienie z UE o wolnym handlu, zastrzegając, że nie oznacza to członkostwa Wielkiej Brytanii we wspólnym rynku.