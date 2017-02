Jak podaje TVP Info, w raporcie dowodzone jest, że "Polsce dochodzi do ustawicznego łamania prawa, zmiany w sądownictwie zmierzają do ograniczenia suwerenności sądów, a sędziowie są wręcz fizycznie atakowani". Cytowani przez przedstawicielstwo KE w Polsce sędziowie przekonują, że są "szykanowani i represjonowani, podobnie jak członkowie ich rodzin". - Wszystko to może poważnie zagrozić przemianom, do których doszło po 1989 roku – głosi pismo cytowane przez TVP Info.

- Sytuacja staje się poważna. Sędziowie protestujący przeciw planowanym reformom są prześladowani przez różne instytucje publiczne i zastraszani przez "nieznanych sprawców". Te działania mają różny charakter: od "dokładnych kontroli deklaracji podatkowych" członków rodzin, po akty wandalizmu wobec własności, takie jak uszkodzenie opon czy hamulców ich samochodów. Oczywiście urzędy państwowe nie są w stanie znaleźć sprawców - podaje TVP Info powołując się na treść dokumentu.

Corina Cretu, do której zostało skierowane pismo jest komisarzem ds. polityki regionalnej.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ma siedzibę w Warszawie, a jego zadaniem jest m.in. objaśnianie wpływu polityki Unii Europejskiej na życie obywateli w Polsce, udzielanie polskiemu rządowi oraz innym organom i zainteresowanym stronom w Polsce informacji o UE, informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce.

Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE.