Jak ujawniła w piątek policja, w ramach prowadzonej pod kryptonimem Pilumnus akcji na terenie 36 hiszpańskich prowincji zatrzymano pedofilów, a także producentów, posiadaczy i dystrybutorów materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Wszyscy aresztowani to mężczyźni. Mają od 21 do 60 lat. To bardzo zróżnicowana grupa osób: od studentów po ludzi, którzy ledwie potrafią korzystać z internetu - poinformowała policja.

Z informacji śledczych wynika, że wśród zatrzymanych są też bardzo groźni pedofile, m.in. mężczyzna, który na Balearach wykorzystywał seksualnie co najmniej ośmiu chłopców, a także posiadacz filmów pornograficznych, w których poza dziećmi występują też zwierzęta.

Mówimy o aktach seksualnych z bardzo dużą przemocą i okrucieństwem”- powiedział sierżant Pedro Corrales. Hiszpańscy śledczy ujawnili, że udało im się już ustalić personalia dziesięciorga z dzieci, które pojawiły się w zarekwirowanym materiale pornograficznym. Ośmioro z nich było wykorzystywanych seksualnie, dwoje pozostałych pozowało nago do zdjęć.

Ujawniona w piątek operacja jest drugą w tym roku dużą akcją przeciwko pedofilom i osobom rozpowszechniającym dziecięcą pornografię w Hiszpanii. W lutym funkcjonariusze policji aresztowali w kilku miastach tego kraju 22 członków siatki zajmującej się dystrybucją zdjęć i filmów pornograficznych z udziałem nieletnich.

Z policyjnych statystyk wynika, że pomiędzy 2012 a 2015 rokiem ujęto na terenie Hiszpanii ponad 2100 osób, które posiadały dziecięcą pornografię, zajmowały się jej produkcją lub rozpowszechnianiem.