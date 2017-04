- Wiele nielegalnych działań jest obecnie podejmowanych na rzecz rządu, ale "nie" (w referendum) w końcu zwycięży - powiedział Erdal Aksunger dziennikarzom w siedzibie partii w Ankarze. Odniósł się - jak podaje agencja Reutera - do decyzji komisji wyborczej o przyjmowaniu niepodstemplowanych kart do głosowania.

- Najwyższa Komisja Wyborcza zawiodła, pozwalając na oszustwa w referendum - powiedział wcześniej inny wiceszef CHP Bulent Tezcan.

Na kilka godzin przed zamknięciem lokali do głosowania Najwyższa Komisja Wyborcza poinformowała na swej stronie internetowej, że jako ważne będzie liczyła głosy, które nie zostały podstemplowane przez władze, chyba że zostaną wykazane oszustwa.

Do wzięcia udziału w referendum uprawnionych było ok. 55,3 mln osób. Ponad 167 tys. lokali wyborczych otwartych było do godz. 15 czasu polskiego na wschodzie Turcji i do 16 w pozostałej części kraju. Turcy za granicą głosowali wcześniej.

Pierwsze wstępne wyniki spodziewane są w niedzielę wczesnym wieczorem.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, oddając głos, wyraził nadzieję na wysoką frekwencję. Przekonywał, że proponowane zmiany pozwolą zapewnić krajowi bezpieczeństwo, stabilność i rozwój gospodarczy.

- To referendum nie jest zwykłym głosowaniem (...) ma ono zadecydować o zmianie systemu rządów. Wierzę, że nasz naród opowie się za szybszym rozwojem a nawet skokiem naprzód. Wierzę, że mój naród przy podejmowaniu decyzji dokona kroku ku przyszłości - powiedział Erdogan dziennikarzom.

- Wierzę w demokratyczny zdrowy rozsądek mojego narodu - dodał.

Zgodnie z propozycjami zmian prezydent miałby być jednocześnie szefem państwa i rządu, mógłby sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązywać parlament; wzrósłby też jego wpływ na wymiar sprawiedliwości.

W zamieszkanej głównie przez Kurdów prowincji Diyarbakir w wiejskiej szkole służącej jako punkt wyborczy doszło do strzelaniny. Dwie osoby zginęły a jedna została ranna. Przyczyny incydentu nie są znane.