W wyniku eksplozji pojazdu zginął Amerykanin, zaś dwóch innych obserwatorów, obywatele Niemiec i Czech, zostało rannych. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Samochód OBWE najechał najprawdopodobniej na minę. Zadziałała prawdopodobnie mina. Ważący 4,5 tony samochód odrzuciło na odległość siedmiu metrów, zapalił się i został całkowicie zniszczony. Dwóch obserwatorów przeżyło, Joseph nie. To, co się stało, nie było przypadkowym zdarzeniem, lecz wynikiem użycia broni, której nie powinno tam być - powiedział Hug. Wiceszef misji OBWE dodał, że za incydentem stoją ci, którzy obiecali nie podkładać tam min.

Pojazd OBWE wjechał na minę w miejscowości Pryszyb w powiecie słowianoserbskim w centralnej części obwodu ługańskiego. Pryszyb znajduje się na terytoriach zajętych przez prorosyjskich separatystów i leży w odległości 2 km od linii podziału w Donbasie, za którą znajdują się ukraińskie siły rządowe.