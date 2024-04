Na pytanie Bogdana Romanowskiego , czy "Ukraińcy nas okiwali?" Dworczykodpowiedział: "W pewnym sensie tak".

Ale nawet trudno mieć do nich o to pretensje, bo każdy kraj zabiega o swoje interesy. Ja mam niedosyt, że w pełni nie wykorzystaliśmy szansy, która przed nami była. Pretensje? Mam również do siebie– dodał Michał Dworczyk.

Zdaniem byłego szefa Kancelarii Premiera, Polska "nie w pełni wykorzystała pierwsze miesiące konfliktu". - Może byliśmy momentami zbyt naiwni. Mogło tak się w kilku przypadkach stać. W kilku przypadkach może zbyt po partnersku chcieliśmy potraktować naszych ukraińskich przyjaciół – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Dworczyk.