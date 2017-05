Mam nadzieję, że da pan sobie z tym spokój - miał powiedzieć Donald Trump do Jamesa Comeya. "NYT" powołuje się na notatkę Comeya ze spotkania z Trumpem. 9 maja prezydent Donald Trump niespodziewanie odwołał Jamesa Comeya ze stanowiska dyrektora FBI. Na informację dziennika "New York Times" natychmiast zareagowała administracja prezydencka. "Donald Trump nigdy nie prosił o wstrzymanie jakiegokolwiek dochodzenia, także w sprawie Flynna" - oświadczył Biały Dom. Natomiast wielokrotnie prezydent zapewniał, że Flynn to "przyzwoity człowiek" i że nic złego nie uczynił - podkreślił Biały Dom.

Michael Flynn ustąpił w lutym ze stanowiska doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, gdyż wyszło na jaw, że jeszcze przed objęciem przez Trumpa urzędu prezydenta rozmawiał on z rosyjskim ambasadorem w USA Siergiejem Kislakiem o amerykańskich sankcjach wobec Rosji. Flynn, emerytowany generał piechoty morskiej i były dyrektor Agencji Wywiadu Ministerstwa Obrony USA, funkcję prezydenckiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego sprawował zaledwie trzy tygodnie i trzy dni - najkrócej w historii.