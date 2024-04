Daniel Obajtek jako prezes Orlenu zarobił w 2023 roku blisko 1,7 mln zł - według rocznego sprawozdania firmy. Łącznie wynagrodzenia wypłacone w 2023 r. członkom zarządu płockiego koncernu zbliżyły się do 15 mln zł.

Obajtek otrzymał 1,672 mln zł jako stałą pensję, a oprócz tego premię 1,254 mln zł. Jest to "premia potencjalnie należna Członkom Zarządu Spółki do wypłaty w roku kolejnym". W sumie to ponad 2,8 mln zł.

W wywiadzie dla Money.pl były prezes Orlenu skarżył się, że praca w koncernie była ogromnie obciążająca, m.in z powodu ataków ze strony ówczesnej opozycji.

Ja dziękuję Bogu, że już nie jestem prezesem Orlenu. Wytrzymałem w tym piekle 6 lat. Możecie to napisać: to jest g***o, które śmierdziało od czasów WSI i wszystkich innych służb– powiedział.

Na początku lutego Obajtek został odwołany z funkcji prezesa Orlenu po tym, jak oddał się do dyspozycji rady nadzorczej.