"Wszyscy rozmówcy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości ze względu na delikatność tematu" - zaznacza "Moscow Times".

Uderzenie w Szojgu

"Siergiej Szojgu, wieloletni sojusznik prezydenta Władimira Putina, w ciągu pierwszych dwóch lat inwazji na Ukrainę na pełną skalę oparł się zarówno krytyce ze strony prowojennych jastrzębi jak i buntowi grupy najemników Wagnera" - czytamy.

Głośne aresztowanie jego zastępcy Timura Iwanowa, którego ogromne bogactwo i wystawny styl życia nie były tajemnicą, odzwierciedla walkę o zasoby i wpływy w rosyjskiej elicie na początku nowej kadencji prezydenckiej Putina. W rozmowie z "Moscow Times" wysoki rangą urzędnik rządowy zaznacza, że publiczne uderzenie w obóz Szojgu jest bardzo poważne. Iwanow nadzorował nie tylko budowę, ale i kontrakty wojskowe.

"Doszło do wielu realnych nadużyć w zakresie zarządzania majątkiem wojskowym. Ale warto było go aresztować za to lata temu" - powiedziało "Moscow Times" źródło zbliżone do Ministerstwa Obrony. Jak dodaje rozmówca gazety, "aresztowanie nastąpiło przed inauguracją Putina na piątą kadencję prezydencką i późniejszym utworzeniem nowego rządu, a to mówi więcej o przyczynach politycznych i słabnącej pozycji Siergieja Szojgu" niż o samym Iwanowie".

Zatrzymanie Iwanowa

Iwanow, który został zatrzymany w swoim biurze we wtorek wieczorem pod zarzutem przyjęcia łapówki w wysokości co najmniej 1 miliona rubli (około 10 500 dolarów) i tymczasowo aresztowany przez moskiewski sąd w środę, jest postrzegany jako bliski sojusznik Szojgu.

Źródła "Moscow Times" zgodziły się, że aresztowanie Iwanowa nie wpłynie na zdolność armii rosyjskiej do kontynuowania inwazji na Ukrainę, ponieważ "nie miał on nic wspólnego ze sprawami wojskowymi". "Według wszelkiego prawdopodobieństwa nie przeszkodzi to Siergiejowi Szojgu w utrzymaniu stanowiska w nowym rządzie" - powiedział rosyjski urzędnik. "Ale jego pozycja będzie zauważalnie osłabiona".

Teraz się zacznie?

Jak powiedział inny rosyjski urzędnik, "to, co się stało, jest również w interesie Putina". Zaznaczył, że Putin nigdy nie pozwala na to, by jakaś grupa stała się "zbyt silna". Sprawa Iwanowa zostanie więc opinii publicznej przedstawiona jako element "walki z korupcją".

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) prawdopodobnie wykorzysta aresztowanie wiceministra do zebrania kompromitujących informacji na temat całego resortu obrony, w tym jego szefa - przewiduje w rozmowie z "The Moscow Times" ekspert, Andriej Sołdatow. Dodał, że Iwanow "będzie teraz zeznawał przeciwko wszystkim".