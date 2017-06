Międzynarodowa koalicja pod wodzą USA do zwalczania Państwa Islamskiego (IS) poinformowała, że nie może potwierdzić rosyjskich doniesień, iż Bagdadi mógł zostać zabity - podała agencja Reutera.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony, nalot wymierzony w miejsce, gdzie odbywało się posiedzenie kierownictwa IS, został przeprowadzony 28 maja. Jak sprecyzowano, obecnie różnymi kanałami jest sprawdzana informacja, czy lider IS również uczestniczył w tym spotkaniu.

Atak z powietrza został przeprowadzony po otrzymaniu przez rosyjskie siły w Syrii informacji wywiadowczych, że planowane jest spotkanie przywódców IS - poinformowało ministerstwo obrony Rosji na swej stronie na Facebooku.

28 maja, po tym, jak wykorzystano drony do potwierdzenia informacji na temat miejsca i czasu spotkania liderów IS, rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły między godziną 00:35 a 00:45 atak na punkt dowodzenia, gdzie znajdowali się liderzy IS - sprecyzował resort.

W nalocie tym miało zginąć kilku innych wysokich rangą przedstawicieli IS, jak również około 30 dowódców i około 300 ich osobistych ochroniarzy - podało rosyjskie ministerstwo, na które powołuje się Reuters. Informacje te nie zostały potwierdzone przez inne źródła.

Według resortu, liderzy IS zebrali się w centrum dowodzenia na południowych przedmieściach Rakki, żeby omówić ewentualne drogi wycofywania się bojowników z miasta oblężonego przez siły koalicji pod wodzą USA. Rosyjskie ministerstwo sprecyzowało, że USA zostały uprzedzone o miejscu i czasie nalotu.

W wyeliminowanie Al-Bagdadiego nie wierzy szef organizacji Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka Rami Abdul Rahmani. Jak oświadczył, według informacji, które posiada, pod koniec maja Bagdadi znajdował się w innym miejscu, "na obszarze między Dajr az-Zaur (na wschodzie Syrii), a Irakiem".

Bojownicy Państwa Islamskiego są obecnie bliscy utraty swoich dwóch głównych miast: Ar-Rakki w Syrii i Mosulu w Iraku.

To al-Bagdadi w czerwcu 2014 r. w Mosulu proklamował kalifat o nazwie Państwo Islamskie na okupowanych wówczas terenach w Iraku i Syrii.