Według MSW, na trzecim miejscu uplasował się skrajnie prawicowy Front Narodowy, na który głosowało 10 proc. wyborców. Czwarte miejsce zajęli socjaliści z 6,2 proc. głosów.

We Francji obowiązuje większościowa ordynacja wyborcza, więc procentowe wyniki wyborów nie znajdują odzwierciedlenia w składzie parlamentu. Według prognoz, partia Macrona zdobyła od 355 do 425 miejsc w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, co daje jej większość bezwzględną.