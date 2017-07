Powodem fiaska nocnego głosowania w Senacie było wyłamanie się trojga republikańskich senatorów, którzy zagłosowali tak jak Demokraci: Johna McCaina z Arizony, Lisy Murkowski z Alaski i Susan Collins z Maine. McCain specjalnie przyleciał na głosowanie z Arizony do Waszyngtonu, chociaż niedawno lekarze zdiagnozowali u niego raka mózgu.

Przeciwko odrzuceniu części ustawy Obamacare, podpisanej w 2010 r. przez ówczesnego prezydenta Baracka Obamę, było 51 senatorów, a za - 49. Trump na Twitterze skomentował głosowanie, pisząc: "Troje Republikanów oraz 48 Demokratów zawiodło Amerykanów. Tak jak mówiłem od początku, niech Obamacare załamie się, później się z tym uporamy. Obserwujcie!". Jeszcze kilka godzin przed głosowaniem Trump zachęcał Republikanów, by "po siedmiu latach" odrzucili ustawę o dostępnej opiece zdrowotnej.

Republikanie są głęboko podzieleni co do rozwiązania, jakie należy przyjąć, by zastąpić Obamacare. W piątek Senat wypowiadał się m.in. na temat propozycji zawieszenia wymogu, aby duże firmy zapewniały ubezpieczenie swoim pracownikom oraz na temat odrzucenia wymogu, że większość obywateli musi otrzymać ubezpieczenie. Republikanie nie chcieli z tego projektu tworzyć całej ustawy, lecz zależało im, aby była to baza do negocjacji z Izbą Reprezentantów. Jednak niektórzy republikańscy senatorowie obawiali się, że izba niższa zmieni zdanie i przegłosuje projekt pod obecną postacią, co oznaczałoby, że trafiłby on automatycznie do Trumpa, który musiałby go tylko podpisać.

Do Kapitolu specjalnie przybył wiceprezydent Mike Pence, by interweniować jako przewodniczący Senatu, jeśli głosy byłyby zrównoważone i zagłosować za anulowaniem Obamacare.

Jak relacjonuje agencja Reutera, tuż przed piątkowym głosowaniem Pence i republikański senator Lindsey Graham podeszli do McCaina. Graham mówił w czwartek, że postanowił poprzeć propozycję swej partii, gdyż republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Ryan zapewnił go, że nie zostanie ona przyjęta.

Po 20-minutowej rozmowie z Pence'em i Grahamem McCain zwrócił się do reprezentującego Partię Demokratyczną senatora Chucka Schumera i kilkorga senatorów, w tym Dianne Feinstein. Poinformował ich, że mogą liczyć na jego głos. Gdy głosowanie się zaczynało, Feinstein objęła McCaina. Gdy oddał głos, w Senacie rozległy się okrzyki radości.

Schumer zachęcił następnie Republikanów do współpracy nad poprawą obecnej ustawy. Nie świętujemy, poczuliśmy ulgę - podkreślił Schumer, przypominając, że propozycje Republikanów groziły pozbawieniem milionów ludzi ubezpieczenia zdrowotnego. Oznajmił też, że nadszedł czas, by usłyszeć niedawny apel McCaina dotyczący powrotu do bardziej przejrzystego procesu legislacyjnego. Możemy współpracować. Wymaga tego naród - podkreślił. Schumer nazwał McCaina "swoim bohaterem".

Lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell wyraził rozczarowanie wynikiem głosowania. Amerykanie będą żałowali, że nie mogliśmy znaleźć lepszej drogi naprzód"- dodał.

Nie jest jasne, czy przed wakacyjną przerwą w pracach Senatu McConnell będzie próbował poddać pod głosowanie inną propozycję. Przed odrzuceniem piątkowego projektu padły też dwie inne bardziej skomplikowane propozycje Republikanów, by znieść Obamacare i zastąpić ją innymi przepisami. Collins i Murkowski także podczas poprzednich głosowań wyłamywały się i głosowały jak Demokraci. Murkowski stała się obiektem krytyki ze strony Trumpa, który pisał na Twitterze, że zawiodła ona swoją partię oraz naród.

Wycofanie ustawy, która została podpisana przez prezydenta Baracka Obamę w 2010 r., i zastąpienie jej nowymi przepisami od lat było celem Republikanów i stało się jedną z obietnic Trumpa podczas kampanii przed wyborami z jesieni 2016 r. Chociaż Republikanie kontrolują Senat (mają 52 na 100 miejsc), Izbę Reprezentantów i Biały Dom, to od miesięcy mieli kłopoty z wycofaniem Obamacare.

Kongresowe Biuro ds. Budżetu wyliczyło, że jeżeli Obamacare zostałoby uchylone, to do 2018 r. około 17 mln osób nie będzie miało ubezpieczenia zdrowotnego