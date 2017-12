W jednym z pociągów dużych prędkości ICE w drodze powrotnej do Monachium doszło do awarii, przez którą skład musiał kilkakrotnie się zatrzymywać i ostatecznie zamiast o godz. 23.15, przyjechał do stolicy Bawarii w sobotę o godz. 1.25 w nocy.

Kanclerz Angela Merkel w pociągu dużych prędkości ICE / PAP/EPA / Steffens POOL

W konsekwencji czas podróży nie wyniósł - jak szeroko reklamowano - około czterech godzin, lecz sześć. Tyle samo czasu potrzebowały wcześniej na pokonanie tej trasy zwykłe pociągi pospieszne.

Rzecznik niemieckich kolei zapewnił w wydanym komunikacie, że firma szuka przyczyn usterki. Sprawa i tak jest jednak komentowana w mediach jako wpadka wizerunkowa, tym bardziej że pechowym pociągiem podróżowało około 200 gości honorowych i przedstawicieli prasy.

Niemiecki przewoźnik nie ustrzegł się przy tym od kpin i szyderstw w internecie - zauważa dpa.