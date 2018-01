Autorzy materiału Jan Cieński i Joanna Plucińska podkreślili, że do rządu dołączyły "bardziej przyjazne twarze", ale Warszawa pozostaje stanowcza, jeśli chodzi o kontrowersyjne reformy wymiaru sprawiedliwości. "Ta sama Polska, nowe opakowanie" - ocenili.

"Politico" relacjonuje za oświadczeniem po wtorkowych rozmowach w Brukseli, że ich atmosfera była przyjazna. Wskazuje przy tym, że pozycja polskiego rządu w sprawie kwestionowanych przez Brukselę ustaw dotyczących sądownictwa nie zmieniła się. - Kolacja po prostu dała Morawieckiemu, lojalnemu członkowi PiS, szanse wytłumaczenia, dlaczego Warszawa się nie wycofa - oceniono na portalu gazety.

Cieński i Plucińska piszą, że premier dąży do złagodzenia procedury z art. 7 unijnego traktatu, która ostatecznie mogłaby doprowadzić do sankcji przeciwko Polsce. Jak dodają, robi to poprzez skuteczniejsze tłumaczenie stanowiska Warszawy, a nie gwałtowne zmiany w prowadzonej polityce.

Autorzy materiału ocenili, że przeprowadzana we wtorek rekonstrukcja rządu, w wyniku której z gabinetu odeszli najbardziej kontrowersyjni politycy, jak szef MSZ Witold Waszczykowski czy minister obrony Antonii Macierewicz, była postrzegana jako pierwsza gałązka oliwna dla UE.

"Politico" uważa, że zmiana warty może być jednak zbyt późna i niewystarczająca - coraz głębszy spór pomiędzy Polską i UE o praworządność, środowisko (Puszczę Białowieską) oraz migrację spowodowały poważne szkody i może trwać miesiącami.

Portal zaznacza, że nowy minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz jest znacznie mniej kontrowersyjną figurą niż Waszczykowski.

Relacje ze spotkania Junckera z Morawieckim zamieszcza też "EUobserver", który wskazuje, że Polska do tej pory nie angażowała się znacząco w dyskusje dotyczące reform swojego wymiaru sprawiedliwości, a także odmówiła udziału w programie rozdziału uchodźców.

"Morawiecki był bardziej koncyliacyjny w Brukseli we wtorek, zapewniając Junckera, że Polska chce się zaangażować w kluczowe polityki UE, takie jak energia, bezpieczeństwo i rynek wewnętrzny, co wydaje się być wysiłkiem, by zachęcić do siebie Komisję" - oceniła autorka Eszter Zalan.

"EUobserver", który również pisze o rekonstrukcji rządu, zwraca uwagę, że pomimo dymisji ministrów obrony, spraw zagranicznych i środowiska stanowisko utrzymał szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, "kluczowa postać, jeśli chodzi o projektowanie reformy wymiaru sprawiedliwości".