Trzeba przede wszystkim podpierać się pamięcią o Holokauście, głosić ją wszędzie, regularnie, systematycznie - powiedział Le Drian. Każdy element, który mógłby wypaczać tę pamięć, jest negatywny - dodał minister.

Le Drian nazwał uchwalenie nowelizacji ustawy o IPN "postawą godną potępienia".

Pytany, czy Unia Europejska powinna podjąć działania przeciwko tym przepisom, minister uznał, że "presja moralna będzie wystarczająco silna". Ostatecznie liczę na to - dodał.

Liczę też, że naród polski będzie umiał zmienić zdanie i sprawić, że w ciągu następnych kilku dni uwolni się z tych okowów nałożonych mu przez godne pożałowania nacjonalistyczne opcje - powiedział szef francuskiego MSZ.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał nowelizację ustawy o IPN. Wprowadza ona do ustawy o IPN art. 55a, który stanowi, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Prezydent we wtorek poinformował, że zdecydował się podpisać nowelizację ustawy o IPN, a jednocześnie zdecydował, że skieruję tę ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.