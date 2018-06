Podczas audiencji dla delegacji Forum, działającego od 25 lat, Franciszek powiedział: W zeszłym stuleciu cały świat był zgorszony tym, co robili naziści, by doprowadzić do czystości rasy. Dzisiaj robimy to samo, ale w białych rękawiczkach. Zapytał: Dlaczego nie widać karłów na ulicach? Bo protokół postępowania wielu lekarzy mówi: jest chory, odrzućmy go. To bolesna konstatacja, ale tak to dzisiaj działa - stwierdził papież, który odłożył przygotowany tekst przemówienia i improwizował.

Podkreślił: Słyszałem, że modne jest, albo przynajmniej jest zwyczajem, to, że gdy w pierwszych miesiącach ciąży robi się badania, czy dziecko nie jest chore lub czy nie ma wad, pierwszą propozycją jest: +odrzucamy je+. To dzieciobójstwo. Aby zapewnić sobie spokojne życie, zabija się niewinnego - dodał. Franciszek wspominał, że kiedy chodził do szkoły, nauczycielka historii opowiadała o skale, z jakiej zrzucano chore dzieci. To okrucieństwo, ale my robimy to samo - dodał.

W swoim wystąpieniu papież zauważył również, że obecnie mówi się o zróżnicowanych rodzinach, o różnych typach rodziny. Tak, to prawda, +rodzina+ to słowo analogiczne. Mówi się także: rodzina gwiazd, rodzina drzew, rodzina zwierząt. Ale rodzina na obraz Boga jest jedna, ta mężczyzny i kobiety- oświadczył. Franciszek zaznaczył: Mogą nie być wierzący, ale jeśli się kochają i łączą w małżeństwie, są na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego małżeństwo jest wspaniałym sakramentem.

Nawiązał też do swej szeroko komentowanej i krytykowanej przez część środowisk kościelnych adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia", opublikowanej po dwóch synodach na temat rodziny.

Papież wyraził ubolewanie, że niektórzy sprowadzili +Amoris laetitia+ do jałowej kazuistyki: można-nie można. Słowa te, to wyraźna aluzja do polemik wokół kwestii komunii dla rozwiedzionych, w sprawie której - zdaniem krytyków dokumentu - doszło w nim do "otwarcia" wobec takich osób.

Zdaniem Franciszka ci, którzy w ten sposób patrzą na tę adhortację, niczego nie zrozumieli. W czasie audiencji dla Forum Rodzin papież powiedział też: Rodzina to piękna przygoda, a dzisiaj, mówię to z bólem, wiele razy myśli się o założeniu rodziny, o zawarciu małżeństwa, jakby to była loteria. Takie podejście opisał następująco: Decydujemy się, będzie jak będzie, jeśli będzie nie tak, przekreślamy wszystko i zaczynamy jeszcze raz.

Franciszek przytoczył słowa, jakie usłyszał od kobiety w swej ojczystej Argentynie: Wy księża jesteście cwani; żeby zostać kapłanami studiujecie osiem lat, a potem, jeśli po paru latach coś idzie nie tak, piszecie piękny list do Rzymu z prośbą o zgodę na odejście i się żenicie. A nam udziela się sakramentu na całe życie tylko po trzech czy czterech spotkaniach na kursach przedmałżeńskich; to niesprawiedliwe.

Niestety wiele razy tak jest; zbyt powierzchownie podchodzi się do największego daru, jaki Bóg dał ludzkości: do rodziny, ikony Boga - przyznał papież. Największym darem są dzieci - podkreślił - także wtedy, gdy są chore. Dzieci przyjmuje się takie, jakie przychodzą na świat, jakie przysyła je Bóg - mówił papież. Zauważył, że są pary, które zamiast dzieci wolą mieć "psy i koty".

W obszernym wystąpieniu na temat rodziny Franciszek poruszył również kwestię zdrady. Tyle kobiet - mówił - w milczeniu czekało na męża, który powróci do wierności" - mówił. Zastrzegł, że zdradzani bywają też mężczyźni. To jest świętość, która wybacza wszystko, bo kocha - stwierdził papież.