- Podpisaliśmy właśnie deklarację, która przenosi współpracę pomiędzy UE i NATO na kolejny poziom. Cel jest prosty: chcemy chronić europejskich obywateli za pomocą wszelkich możliwych środków - powiedział Donald Tusk.

Odnosząc się do krytyki Donalda Trumpa pod adresem europejskich sojuszników NATO, szef Rady Europejskiej powiedział: Szanowny Panie Prezydencie, Ameryka nie ma i nie będzie miała lepszego sojusznika niż Europa.

Jak podkreślił Tusk, Europejczycy wydają na obronność o wiele więcej niż Rosja i tyle co Chiny. - Nie może Pan mieć wątpliwości, Panie Prezydencie, że to jest inwestycja we wspólną europejską i amerykańską obronność i bezpieczeństwo, czego nie można powiedzieć o wydatkach Rosji czy Chin - zauważył Tusk.

Deklaracja UE-NATO dotyczy poprawy mobilności wojsk i sprzętu, walki z terroryzmem i powstrzymywania przemytników ludzi działających na Morzu Śródziemnych oraz walki z zagrożeniami cybernetycznymi.