Redakcja Dziennik.pl

Problem alkoholowy Jean-Claude'a Junckera od dawna jest tajemnicą poliszynela. Szef Komisji Europejskiej wielokrotnie był przyłapywany w stanie wskazującym.

Swego czasu doszło do kuriozalnej sytuacji, kiedy Donald Tusk pomagał Junckerowi wyplątać się z marynarki. - To jest fenomen, ale on po pijaku mówi lepiej niż nie jeden na trzeźwo - mówiła Wirtualnej Polsce brukselska urzędniczka.

Tym razem do kontrowersyjnego zachowania czołowego polityka UE doszło na szczycie NATO, w którym uczestniczyli m.in. Donald Trump, Angela Merkel czy Theresa May.

Na nagraniu, które przedostało się do mediów, widać wyraźnie, że przewodniczący Komisji Europejskiej chwieje się na boki i ma problem z utrzymaniem równowagi.

W pionie Junckera podtrzymywał m.in. Petro Poroszenko.

Rzecznik KE: Przewodniczący Juncker miał atak rwy kulszowe

Opublikowane przez agencję AP nagranie wideo pokazuje między innymi, jak Juncker idąc zatacza się, a inne osoby, podtrzymują go, by nie upadł. Materiał ten rozpowszechniły liczne media, wyrażając w niektórych przypadkach przypuszczenie, że szef KE był pod wpływem alkoholu.

Rzecznik KE Margaritis Schinas powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że w środę szef KE cierpiał z powodu „bardzo bolesnego ataku” rwy kulszowej. - Szef KE publicznie przyznał, że rwa kulszowa ma wpływ na jego poruszanie się. To właśnie się stało w środę – wyjaśnił Schinas.

Dodał, że Juncker chce podziękować premierowi Holandii Markowi Rutte i premierowi Portugali Antoniowi Coście za pomoc w tych „bolesnych momentach”. - Szef KE bierze leki i czuje się lepiej – powiedział. Poinformował, że przyszłym tygodniu Juncker ma bardzo napięty program pracy, ale zamierza go zrealizować.

Schinas zaznaczył, że nie może powiedzieć, czy szef KE przyjmował w środę jakieś środki farmakologiczne. Przyznał jednocześnie, że zażywa on leki, które są związane z chorobą.

Zapytany przez dziennikarkę, czy przewodniczący KE był pijany jak sugeruje to część mediów, rzecznik odrzekł, że takie sugestie są nieeleganckie i niesmaczne biorąc pod uwagę stan zdrowia szefa KE. Dopytywany powiedział, że w środę Juncker nie brał środków przeciwbólowych razem z alkoholem. Schinas dodał, że nie wie, czy podczas ataku Juncker skorzystał z pomocy lekarza, ale jeszcze w środę poczuł się lepiej i wziął udział w kolacji wydanej dla uczestników szczytu NATO.