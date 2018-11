Uśmierceniem art. 7 nie jest zdziwiony wiceprzewodniczący europarlamentu Zdzisław Krasnodębski (PiS). Od początku było wiadomo, że ta procedura nie prowadzi do żadnych konkluzji, bo Komisja nie ma większości w Radzie - powiedział. W tym sensie - jak podkreśla - to porażka KE i zwycięstwo Polski.

Nie oznacza to jednak, że Komisja spór z Warszawa o praworządność odpuści. Chodzi raczej o zmianę strategii. Teraz Komisja skupia się na postepowaniu w TSUE, chociaż na razie nie będzie wnioskować o nakładanie kar na Polskę za niewdrożenie środka tymczasowego. – Nie sądze, by teraz Komisja wyskoczyła z karami finansowymi, raczej poczekają – potwierdza informator DGP.

W przyszłym tygodniu przed Wielką Izbą trybunału odbędzie się wysłuchanie stron w sprawie środków tymczasowych. Dopiero po nim, prawdopodobnie do grudnia, ma zapaść ostateczne postanowienie w tej sprawie. Rząd przygotowuje stanowisko na rozprawek, choć nie spodziewa się jakiejś zmiany decyzji trybunału.

Jednak po polskiej stronie także dokonuje się przewartościowanie stanowisk. Z jednej strony słaba pozycja w negocjacjach budżetowych, z drugiej porażka wyborcza PiS w wielu miastach - to powoduje, że w partii i w rządzie wraca temat zwrotu wobec UE. Trzeba zamknąć temat rzekomego polexitu - mówi nam osoba z PiS.

Rząd nie wyklucza ustępstw w kwestii ustaw o SN. Nie chce jednak, by było to potraktowane jako całkowite oddanie pola. To mogłoby zachęcić wiceszefa Komisji Fransa Zimmermanna do wystąpienia do TSUE z kolejna skarga przeciwko Polsce w innej sprawie - twierdzi jeden z naszych rozmówców. Kluczowy dla dalszego rozwoju wypadków będzie projekt ustawy o Sadzie Najwyższym, który ma wdrożyć środki tymczasowe TSUE.