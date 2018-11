W poniedziałek mija termin na powiadomienie KE o działaniach podjętych przez polskie władze w celu pełnego zastosowania się do decyzji TSUE. 19 października Trybunał zdecydował wstępnie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku. TSUE chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, byli przywróceni do orzekania.

Czaputowicz po spotkaniu Rady ds. Zagranicznych w Brukseli był dopytywany, czy jego słowa o tym, że trwają jeszcze rozważania i dyskusje nad informacją rządu dla KE, oznaczają, że na kilka godzin przed upływem terminu jej przesłania do KE ta informacja jest jeszcze niegotowa.

- Nie, nie. To oznacza po prostu to, że my w terminie (ją) wyślemy. Po prostu termin jeszcze jest otwarty, więc wyślemy w terminie, nie przed czasem, ale w terminie - powiedział szef MSZ.

Zaznaczył, że przed wysłaniem odpowiedzi do KE nie chce informować o jej treści. - Komisja Europejska myślę, że sama poinformuje, ewentualnie jutro zobaczymy, jaka będzie decyzja, czy jakieś tezy przedstawić. Przed wysłaniem nie chcemy informować o treści - powiedział minister.

Zaznaczył, że on sam, a także premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie już mówili, że Polska jest otwarta na oczekiwania Komisji Europejskiej. - Tutaj chodzi o pokazanie, co Polska zrobiła w tym czasie - mówił Czaputowicz.