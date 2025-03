– Spodziewałem się różnego rodzaju dramatów, wiemy przecież, jaki jest Trump, był już naszym prezydentem przez cztery lata. Ale nie spodziewałem się takiego ekstremum. Myślałem, że ludzie wokół Trumpa, np. sekretarz stanu Marco Rubio czy doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz, będą mieli na niego jakiś wpływ, jakoś go będą hamować. Ale jest już jasne, że wpływu nie mają – powiedział gen. Douglas Lute.

Amerykański generał krytykuje ruchy Trumpa. "To jest szokujące"

Administracja Donalda Trumpa oficjalnie zawiesiła pomoc wojskową dla Ukrainy, w tym tej transportowanej do Kijowa oraz przechowywanej w magazynach w Polsce. Zdaniem generała Lute to kolejny znak, że "Trump ma dramatycznie inną wizję Rosji niż jego poprzednicy".

– Zbliżenie amerykańskiego prezydenta do Putina jest najważniejszym wydarzeniem od czasu zaprzysiężenia Trumpa. To jest szokujące. Dla całego świata, ale najbardziej dla naszych sojuszników w Europie – twierdzi amerykański generał.

Lute dodaje, że przez ostatnie dekady Europa popełniła błąd, polegając w takim stopniu na Stanach Zjednoczonych.

– Główny sygnał płynący od Trumpa jest taki, że na jego Ameryce polegać nie można. Z drugiej strony nie można przyspieszać tego rozłamu między USA a Europą, bo zwyczajnie mamy sprzęt, którego potrzebujecie – zaznacza.

"Sytuacja przypomina 1938 rok". Generał wskazuje na Polskę

– To, co się w tej chwili dzieje, trochę za bardzo przypomina 1938 rok – podkreśla gen. Lute, wyjaśniając, że Rosja do tej pory zajęła około 20 proc. ukraińskiej ziemi, podobnie jak Niemcy we wspomnianym roku przygarnęły Kraj Sudetów, który stanowił 20-30 proc. terytorium Czechosłowacji.

– Dlatego tym bardziej głos Polski jest teraz tak ważny. Przeżyliśmy sowiecką okupację, wiemy, z czym to się wiąże. Trzeba działać, żeby to, o czym mówię i co jest już teraz podobne do sytuacji z 1938 r., nie zrobiło się jeszcze bardziej podobne – dodaje Lute.

Jego zdaniem Polska w tej chwili stoi na czele Europy, jeśli chodzi o "polityczny głos". – Dobre jest to, że Polska nie budzi się dzisiaj. Obudziła się już dawno. Wydajecie na obronność - procentowo - najwięcej w całym NATO, kupujecie odpowiednie systemy obronne, np. myśliwce F-35, helikoptery Apache, czołgi, wyrzutnie rakiet MLRS, systemy rakietowe Patriot. To jest sprzęt, z którym Putin się liczy – uważa amerykański generał.