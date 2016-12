Do wybuchu - najprawdopodobniej fajerwerków - i pożaru budynku oraz przylegającego do niego garażu doszło ok. godz. 14. Część budowli zawaliła się. Jak podał rzecznik PSP, jedna osoba została poszkodowana. Trwają też poszukiwania jednej osoby.

Pożar został już opanowany, trwa dogaszanie budynku. Zostanie on następnie bardzo dokładnie przeszukany - podkreślił Frątczak.

Strażacy na miejscu wybuchu i pożaru budynku w Łomiankach / Polska Agencja Prasowa / Tomasz Gzell

Na miejsce skierowano specjalną grupę poszukiwawczo-ratowniczą, wyposażoną m.in. w sprzęt, który posłuży do zabezpieczenia konstrukcji budynku.

Bezpośrednia przyczyna pożaru na razie nie jest znana - ustalą ją strażacy oraz policjanci.

