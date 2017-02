- Dla firm to ogromne wyzwanie, ponieważ coraz więcej konsumentów wybiera te firmy, które są cyfrowe - oceniają autorzy badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC "Connected living. Dlaczego ludzie są bardziej digital niż firmy?".

Z raportu PwC wynika, że kobiety dużo częściej korzystają z różnych rozwiązań technologicznych we wszystkich analizowanych obszarach (łączność, transport, praca, opieka zdrowotna, media i rozrywka, zakupy). Wyjątkiem są finanse, większość korzystających z kantorów internetowych czy płatności mobilnych lub porównywarek ofert bankowych stanowią mężczyźni.

Według autorów raportu o znaczeniu nowych technologii w życiu Polaków świadczy też to, jak intensywnie korzystamy z internetu. - Co czwarty badany stwierdził, że jest on-line przez całą dobę, 36 proc. od 8 do 12 godzin, a 19 proc. od 6 do 8 godzin - podkreślili.

- Nowe technologie całkowicie zdominowały nasze życie, prywatne i zawodowe. Wpłynęły też znacząco na zmianę zachowań, przyzwyczajeń i potrzeb konsumentów. Nie bez przyczyny aż 61 proc. prezesów firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w naszym badaniu "CEO Survey 2017" właśnie ten obszar wskazało jako jedno z kluczowych wyzwań dla biznesu – powiedział Piotr Łuba z PwC.

98 proc. Polaków korzystających na co dzień z internetu pozytywnie ocenia wpływ nowych technologii na swoje życie, a 70 proc. - nie ma problemu z udostępnianiem swych danych platformom internetowym - wskazano w raporcie. Dodano, że niemal 44 proc. wskazało na "ogromną rolę" technologii, a pozostali określają je jako narzędzie, "które pomaga w kontroli życia". W opinii respondentów cyfrowe narzędzia odgrywają ważną rolę w zacieśnianiu więzi z przyjaciółmi (58 proc. wskazań), rodziną (44 proc.) i współpracownikami (42 proc.).

Zdaniem autorów raportu PwC nowe technologie już teraz odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju, a w związku z rosnącym znaczeniem platform internetowych można spodziewać się, że w kolejnych latach rola ta będzie jeszcze większa. Platformy, czyli potocznie strony internetowe czy aplikacje mobilne odpowiadają na różne potrzeby konsumentów, biznesu i przenoszą całe procesy (takie jak zakup biletów, poszukiwanie pracy, sprzedaż towarów i usług) w świat online. Mogą one przybierać formę "targowisk", czyli coraz bardziej popularnych serwisów sprzedażowych. Inny rodzaj platformy to sieć, czyli narzędzie pozwalające na połączenie różnych grup ludzi, ale też na prowadzenie tam biznesu.

- Konsumenci już zdecydowali - praktycznie we wszystkich obszarach codziennego życia posługują się platformami online działającymi w czasie rzeczywistym, w chmurze, opartymi na danych oraz algorytmach. Jak zbudować własną platformę bądź wykorzystać już działającą? To jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed większością organizacji w erze digital – powiedział Michał Kreczmar, dyrektor ds. transformacji cyfrowej PwC.

Raport PwC wskazuje także, że średnio aż 70 proc. przebadanych konsumentów wyraziło chęć dzielenia się danymi z platformami internetowymi. Najchętniej swoje dane są skłonni udostępnić ci, którzy korzystają z platform zakupowych (75 proc.), na kolejnych miejscach znalazły się: finanse i opieka zdrowotna (po 74 proc.), praca (72 proc.) oraz transport (62 proc.). Ostatni w tym zestawieniu jest obszar mediów i rozrywki (61 proc.).

Dlaczego dane te mają wartość dla firm? Jak twierdzą eksperci PwC dzięki analityce danych możliwe jest m.in. budowanie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej. Wykorzystując nowe technologie firmy na bieżąco mogą analizować, w jaki sposób konsument korzysta z zakupionego produktu. - W erze digital decyzje biznesowe powinny być podejmowane głównie na podstawie danych, a nie jak do tej pory z dużą dozą intuicji – podkreślił Aleksander Fafuła z PwC.

Badanie na potrzeby raportu PwC "Connected living" przeprowadzono pod koniec 2016 r. na reprezentatywnej grupie 1000 polskich użytkowników internetu, powyżej 18. roku życia.