"W związku z aktywnością medialną dr Jerzego Targalskiego informuję, że wypowiedzi Pana Doktora wyrażają wyłącznie jego prywatne poglądy i nie są stanowiskiem władz Akademii Sztuki Wojennej" - czytamy w oświadczeniu komendanta uczelni, opublikowanym na stronie ASW. Dowódca Akademii dodaje też, że "zgodnie z obowiązującymi w jednostkach wojskowych regulacjami, dr Targalski nie posiada zgody dowódcy na publiczne wypowiedzi w poruszanym przez siebie obszarze".

Generał brygady dr inż. Ryszard Parafianowicz zapewnia też, że dr Targalski jest kierownikiem Ośrodka Studiów Przestrzeni Postsowieckiej i samodzielnym analitykiem w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, nie prowadzi jednak na uczelni "zajęć dydaktycznych"

Oświadczenie komendanta ASW to reakcja na ostatnie wypowiedzi dr Jerzego Targalskiego - wygłosił on choćby śmiałą tezę o przyczynach prezydenckiego weta. Andrzej Duda wygrywa wybory prezydenckie. W tym momencie bezpieka zastanawia się, gdzie jest najsłabsze ogniwo. Każdy oficer wie, że zaczyna się od tworzenia portretu psychologicznego osoby rozpracowywanej. Stworzono portret psychologiczny prezydenta i stwierdzono, że po pierwsze ma ego, po drugie jest słaby, po trzecie, grając na ego można uzyskać taką jego reakcję, jak sobie życzymy. Wtedy przystąpiono do realizacji serialu pt. "Ucho Prezesa" - stwierdził.