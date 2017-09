Świeżaki wróciły do Biedronki rok po pierwszej edycji akcji, która była ogromnym sukcesem. Maskotki- warzywa są tak popularne, że handel nimi "na lewo" odbywa się nawet w internecie. Do szaleństwa, które polega zarówno na sprzedawaniu ich "na lewo" jak też ich kradzieży ze sklepów, swoje trzy grosze jak informuje serwis superbiz.se.pl, dodało NSZZ Solidarność’80.

Związkom nie podobało się to, że pracownicy Biedronki w sposób niesprawiedliwy otrzymywali darmowe Świeżaki. Chodzi o to, że dzieci pracowników Biedronki, ale tylko te, które nie ukończyły jeszcze 15 roku życia, zdaniem związkowców, zostały niesprawiedliwe podzielone na te, które mają prawo do darmowej maskotki i takie, którym ona nie przysługuje.

Nie mają do nich prawa pociechy pracowników, którzy obecnie nie są aktywni, czyli np. są na zwolnieniu lekarskim. NSZZ Solidarność '80 postanowiła sprawdzić, czy maskotki sfinansowano z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jeronimo Martins Polska wyjaśniło już, że koszt darmowych Świeżaków został pokryty ze środków własnych.