W najbliższy weekend nad Polskę nadciągnie orkan Grzegorz. Synoptycy zapowiadają, że wiatr w porywach będzie miał prędkość do 55 kilometrów na godzinę, nad morzem do 75 km/h, a w górach do 80 km/h. IMGW zapowiada w górach zamiecie i zawieje śnieżne.

W sobotę wiatr osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, w zachodniej połowie kraju do 70 km/h, a nad morzem - nawet 100 km/h. Wysoko w górach wiatr o prędkości do 90 km/h. Tego dnia w górach spodziewane są zamiecie i zawieje śnieżne.

Z soboty na niedzielę porywy wiatru od 55 km/h na północnym wschodzie Polski do 110 km/h na zachodzie i nad morzem. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w porywach do 100 km/h. W górach - ponownie zamiecie i zawieje śnieżne.

Jak podaje IMGW, w niedzielę w ciągu dnia wiatr będzie dość silny. Nad morzem do 55 km/h, na północnym wschodzie do 60 km/h, do 100 km/h na zachodzie i nad morzem. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w porywach do 130 km/h.