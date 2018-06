Najwięcej razy strażacy musieli interweniować w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim. Jak poinformował Frątczak, ich prace na ogół polegały na usuwaniu z dróg drzew połamanych przez silne wiatry i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.

Na sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

W całym kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni od zachodu skręcający na północny. W porywach burzowych może osiągnąć 90 km/h.