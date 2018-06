Afera GetBacku naruszyła wiarygodność wielu instytucji w Polsce, które przez kilka kwartałów nie dostrzegały nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki notowanej na giełdzie. Pod pręgierzem znalazły się instytucje publiczne, ale również podmioty związane z rynkiem kapitałowym. Sprawa uderzyła też w wiarygodność firm zajmujących się rewizją finansową. Deloitte audytował przez kilka lat GetBack i nie miał do spółki zastrzeżeń. Dzisiaj zaś jej byłe władze są podejrzewane o przestępstwa najcięższego kalibru, jak fałszowanie dokumentów czy sprawozdań finansowych.

– Niestety, jest wiele przypadków świadczących o niskiej jakości rewizji finansowej prowadzonej przez audytorów i nie dotyczy to tylko mniejszych podmiotów, lecz także największych firm. To jest problem systemowy i musimy zastanowić się, jak go rozwiązać – mówi DGP Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF, i wskazuje, że należy zaktualizować przepisy. – Rozważamy zmiany legislacyjne zmierzające do wprowadzenia białej listy firm audytorskich oraz rzeczoznawców majątkowych – podkreśla szef nadzoru. Firmy audytorskie, które chciałyby się podjąć badania sprawozdań podmiotów na rynku finansowym, musiałyby najpierw uzyskać wpis na listę. Podobnie rzeczoznawcy, którzy chcieliby świadczyć usługi na tym rynku. Kryteria wpisu na listę nie są jeszcze gotowe.

Branża audytorska nie wyklucza, że się w ten proces zaangażuje. – Od wielu lat jako PwC uważamy, że jakość badania sprawozdań finansowych i wszelkich prac audytowych jest kluczowa dla budowania zaufania na rynku finansowym i w gospodarce. Wspieramy i będziemy wspierać wszelkie działania mające na celu podnoszenie i podkreślanie znaczenia jakości audytu – mówi DGP Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu w PwC. Pozostałe firmy z "wielkiej czwórki" audytorów, czyli KPMG, EY i Deloitte, nie odpowiedziały na naszą prośbę o komentarz.

