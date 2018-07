Redakcja Dziennik.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczy województw we wschodniej i środkowej Polsce: małopolskiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, łódzkiego i części wielkopolskiego. Oznacza to, że mogą tam wystąpić warunki sprzyjające powstaniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które powodujące straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. W obszarze występowania zagrożenia można się spodziewać m.in. opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym.

IMiGW informuje również, że na Podkarpaciu w związku z prognozowanymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich bądź do dolnej części strefy stanów wysokich na Wisłoce, Sanie oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły.

"Lokalnie zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Punktowo, na mniejszych rzekach, mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany ostrzegawcze" – czytamy w komunikacie IMiGW.

Prognoza pogody na 17 lipca

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia i Południowa będzie pod wpływem klina Wyżu Azorskiego, z zaznaczającą się strefą pofalowanego frontu chłodnego. Pod wpływem wyżu będzie także Europa Północna. Pozostała część kontynentu będzie w zasięgu niżu, którego ośrodek będzie rozciągał się od Podlasia, przez Ukrainę po Kazachstan. Polska będzie pod wpływem tego niżu i leżącego w osi zatoki frontu okluzji. Ze wschodu będzie napływać wilgotne i coraz cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

We wtorek zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu, na północy i zachodzie o umiarkowanym i silnym natężeniu. Miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów do 20-25 mm, a punktowo na północnym wschodzie, w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. na zachodzie i południowym zachodzie do 24 st. na północnym wschodzie i wschodzie. Chłodniej na terenach podgórskich i wybrzeżu: od 19 st. do 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w Karpatach i w czasie burz wiatr silniejszy: w porywach do 70 km/h.