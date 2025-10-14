Coraz mniej osób nosi przy sobie gotówkę, ale wciąż wielu Polaków – zwłaszcza seniorów – regularnie korzysta z bankomatów. To właśnie oni najczęściej padają ofiarą nowej fali kradzieży.

Nowa metoda złodziei - na czym polega?

Złodzieje nie używają przemocy ani zaawansowanych urządzeń. W tym przypadku ich "narzędziem" jest psychologia i moment zaskoczenia. Obserwują klientów bankomatów, a gdy widzą, że urządzenie wysuwa kartę, podchodzą i odwracają uwagę ofiary – na przykład mówiąc, że coś jej wypadło lub że na ziemi leży banknot.

W tym momencie jeden z przestępców szybko wyciąga kartę z czytnika i podmienia ją na inną – często podobną wizualnie. Osoba wypłacająca pieniądze, zdezorientowana sytuacją, nie zauważa różnicy i chowa nieswoją kartę do portfela. Zanim zorientuje się, że coś jest nie tak, złodzieje już dokonują wypłat lub zakupów, znając PIN, który podpatrzyli wcześniej.

Jak działają złodzieje? Scenariusz jest zawsze podobny

Policja ostrzega, że przestępcy często działają w parach – jedna osoba odwraca uwagę, a druga dokonuje podmiany. Cała akcja trwa zaledwie kilka sekund.

Niektóre grupy stosują też inne warianty tego samego oszustwa:

- blokują szczelinę bankomatu, by karta nie wysunęła się od razu – wówczas pomagają "rozwiązać problem”, przejmując kartę,

- instalują nakładki lub miniaturowe kamery, by podejrzeć PIN,

- obserwują z dystansu, licząc, że ofiara zostawi kartę lub gotówkę w urządzeniu.

Według policyjnych danych, tego typu oszustwa pojawiły się już w kilku większych miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Banki również notują wzrost zgłoszeń o kradzieżach metodą "na podmianę karty”.

Jak się chronić przy bankomacie?

Eksperci i służby bezpieczeństwa finansowego radzą, by podczas korzystania z bankomatu zachować pełną koncentrację. Oto najważniejsze zasady:

Nie odwracaj uwagi – jeśli ktoś zaczyna rozmowę lub wskazuje coś na ziemi, lepiej przerwać transakcję.

Zasłaniaj klawiaturę dłonią, gdy wpisujesz PIN.

Sprawdź, czy bankomat nie wygląda podejrzanie – luźne elementy lub nietypowe nakładki mogą świadczyć o próbie oszustwa.

Nie przyjmuj pomocy od nieznajomych, nawet jeśli wydają się uprzejmi.

Po wypłacie od razu schowaj kartę i pieniądze – najlepiej w bezpiecznym miejscu, zanim odejdziesz od urządzenia.

Jeśli wypłacasz większą kwotę – zabierz ze sobą zaufaną osobę.

Co zrobić, jeśli padniesz ofiarą oszustwa?

Jeśli zorientujesz się, że karta została podmieniona lub skradziona od razu zadzwoń na infolinię swojego banku i zablokuj kartę, następnie zgłoś to na policję (najlepiej z numerem bankomatu i godziną transakcji), a także sprawdź historię konta i zrób zrzuty ekranu z podejrzanych operacji.

Wielu banków oferuje też możliwość szybkiego zastrzeżenia karty przez aplikację mobilną – warto mieć tę funkcję aktywowaną.

Starsi szczególnie narażeni

Choć ofiarami padają osoby w każdym wieku, szczególnie zagrożeni są seniorzy, którzy rzadziej korzystają z bankowości elektronicznej i częściej wypłacają gotówkę. Policja apeluje, by rodziny rozmawiały z bliskimi o takich zagrożeniach, tłumacząc im, jak zachować ostrożność przy bankomacie.

Niektóre samorządy i banki prowadzą też kampanie edukacyjne, takie jak "Bezpieczny senior" czy "Uważaj przy bankomacie" – dzięki nim coraz więcej osób wie, jak reagować w podejrzanych sytuacjach.