Belgia poprosiła Brytyjczyków o pomoc

Dowódca brytyjskich sił zbrojnych Richard Knighton poinformował w rozmowie z BBC, że jego belgijski odpowiednik poprosił o pomoc na początku tego tygodnia, a sprzęt i personel wojskowy są już w drodze. Nie ujawnił on szczegółów dotyczących rodzaju wysyłanego sprzętu ani liczby personelu, ale zaznaczył, że decyzję w tej sprawie podjął wspólnie z ministrem obrony Johnem Healeyem.

Drony zakłóciły prace lotnisk w Zaventem i Liege

W czwartek wieczorem główne lotnisko w Belgii, w Zaventem koło Brukseli, tymczasowo zostało zamknięte, gdy w jego pobliżu zauważono drony. Wcześniej drony zakłóciły też działanie lotniska w Liege, widziano je również w innych miejscach, w tym pobliżu jednej z baz wojskowych.

Knighton przyznał, że nie wiadomo, czy wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną Belgii są bezpośrednio działaniem Rosji, ale zauważył, że Rosja w ostatnich latach zaangażowała się w wojnę hybrydową i jest „prawdopodobne”, iż wysyłanie dronów zostało przez nią zlecone.

Rosja dopuściła się sabotażu i zabójstw

Mówiąc szerzej o sytuacji, Knighton ocenił, że Rosja stanowi obecnie „najpilniejsze zagrożenie” dla Europy. - Bezprawna inwazja na Ukrainę pokazała barbarzyński charakter działań wojennych Rosji – powiedział w wywiadzie. Dodał, że Rosja już dopuściła się sabotażu i zabójstw na terytorium Wielkiej Brytanii i w związku z tym wojna hybrydowa jest obszarem, w którym „my (Wielka Brytania) musimy się wzmocnić”.

Richard Knighton objął stanowisko szefa sztabu obrony, czyli dowódcy sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, we wrześniu tego roku, zastępując w tej roli Tony'ego Radakina.